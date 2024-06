Zvijezda Francuske na treningu nosila masku: Sa ovakvom se ne smije pojaviti na utakmici

Najveća zvijezda reprezentacije Francuske Kilijan Embape nije otišao na operaciju nosa, nakon što je saznao da mu je slomljen protiv Austrije.

On je odlučio pomoći svojoj reprezentaciji, pa će igrati s maskom. On je snimljen na treningu sa zaštitom na licu, no istu neće moći nositi na utakmicama.

Iako su prve prognoze govorile da je upitan za nastavak turnira, vijest iz Francuske govore da je moguće da nastupi čak i protiv Nizozemske danas.

Ako i istrči s maskom, ne očekuje se da će ona izgledati poput one koju nosi na treninzima. Prema članu 42. UEFA-inog pravilnika, ljekarska oprema koju igrač nosi na teren mora biti jednobojna, a Embapeova maska je u bojama francuske reprezentacije.