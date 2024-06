Bivši selektor Hrvatske: Sanjao sam da mlatim nizozemskog sudiju i da vrišti

Nakon što je Hrvatska ispala sa Evropskog prvenstva ne smiruju se strasti u komšiluku, a kao glavnog krivca svi su označili nizozemskog arbitra Danija Makelija (Danny Makkelie).

Podsjećamo, Nizozemac je produžio osam minuta susret protiv Italije, što su "Azuri" iskoristili i postigli pogodak u 98. minuti.

Jedan od onih koji su prokomentarisali rad je i bivši selektor Hrvatske Igor Štimac.

- Doveo nas je do suza, mnoge od nas, to je sigurno. Nije lako, jer ogromne su bile jučer greške suca koje su direktno utjecale na sve što se događalo na terenu, tako i krajnji ishod, koji će nas vjerojatno koštati prolaska u završnicu. Kao što je Luka rekao: nogomet je nekad okrutan. Dogodilo nam se to i prije, 1996. u Engleskoj kada nas je sudija direktnim greškama zakinuo pobjede nad tada silnom jakom Njemačkom, koja je otišla do samog kraja - rekao je Štimac pa nastavio:



- Međutim, čvrsto sam uvjeren da će i ovaj poraz bit put ka nekim novim pobjedama i uspjesima. Porazi su sastavni dio života. Ko se ne zna podignuti nakon poraza, neće nigdje stići.



Secirao je Štimac nastup "Vatrenih" u Njemačkoj:

- Odigrali smo jedan solidan turnir, nećemo reći pretjerano dobar iz razloga što je izostala realizacija, u svim ostalim segmentima nogometne igre bili smo među pet sudionika Eura. Ali očito da nam je falio realizator, egzetkutor u šesanestercu.

Potom je ispalio:

- Volio bih da zaboravimo ovog suca, ni ne znam mu ime. Jutros sam se probudio, sanjao sam da ga mlatim, da vrišti, da se pokušava otrgnuti iz mojih ruku. Toliko sam bio deprimiran...