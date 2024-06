Zlatko Dalić otkrio ostaje li selektor Hrvatske nakon Eura

Hrvatska je jučer na šokantan način remizirala s Italijom (1:1), nakon što su primili pogodak u osmoj minuti sudijske nadoknade. Medijima se poslije završene grupne faze obratio Zlatko Dalić na konferenciji za medije.

Sve je zanimalo da li će ostati na klupi "Vatrenih":

- Davno sam rekao da ću se radi ovih jutara nakon poraza ostaviti trenerskog posla, ali šta je, tu je. To je život. Neće me ništa pokolebati na mom putu dalje, neće me ništa zaustaviti. Ja vjerujem u ovu reprezentaciju.



Ja potpuno preuzimam odgovornost za ovo, ja sam selektor, ja određujem igrače i odgovornost je samo moja. Zato kažem da me neće ništa pokolebati. Neću tražiti ni u čemu alibi, da je neko kriv, sve sam ja napravio, zajedno s mojim stručnim štabom. Odgovornost je moja. Nakon ne znam koliko uspjeha došao je neuspjeh.

Kako sam se znao nositi s uspjesima i nositi se sa svime, tako ću se nositi i s neuspjehom. Nije vrijeme da razmišljam što ću i kako oko reprezentacije. Samo kažem da neću tražiti alibi.

Nakon toga se Dalić dotakao i nizozemskog arbitra Danija Makelija (Danny Makkelie).

- Neću preskočiti sudiju s utakmice, ali nije on kriv. Mi smo sve imali u svojim rukama, primili smo golove u 95. i 98. minuti. No, on nije slučajno poslan na tu utakmicu. Cijelu utakmicu nas je zakidao, a kulminacija je bila tih osam minuta nadoknade. Italija bi išla dalje i s tri boda, ali Hrvatska ide na Portugal i to je ta priča. Niste me podržali, ali ja kažem da su tu UEFA i FIFA i to je činjenica. Ne mogu se oteti tom dojmu. Bilo je šest zamjena, dakle tri minute maksimalno. I bio je VAR minutu, a on stavi osam.

Ali, opet, nije on kriv što mi ne spriječimo taj gol i što ne zabijemo onu kontru koju smo imali. Sve je bilo u našim rukama. Puno stvari se poklopilo, nismo uspjeli i žao mi je - rekao je Dalić.