Danas počinje osmina finala Evropskog prvenstva u fudbalu: Ovo su parovi

Danas u šest počinje osmina finala Evropskog prvenstva u fudbalu. Ovo je raspored i najava svih parova osmine finala.

Švicarska - Italija (29. juna, 18:00)

Osminu finala otvorit će Švicarska i Italija. Drugoplasirane su to ekipe iz grupa A i B, s tim da su Švicarsku samo tri minute dijelile od toga da osvoji grupu ispred domaćina Njemačke. Švicarci su uoči ovog meča i dalje neporaženi na Euru - pobijedili su Mađarsku, a remizirali sa Škotskom i Nijemcima.

Talijani su pak u grupnoj fazi osvojili četiri boda. Nakon uvodne pobjede nad Albanijom porazila ih je Španija, a onda su sve do 98. minute bili pred porazom i od Hrvatske. Ipak, zabili su za 1:1 i tako spasili sebe, a Hrvatsku izbacili s Eura. Prema kladionicama, Italija u ovaj meč ulazi kao blagi favorit.

Njemačka - Danska (29. juna, 21:00)

Njemačka je u ranije spomenutoj drami protiv Švicarske osigurala prvo mjesto u grupi A, što joj je u osmini finala donijelo meč s Danskom, koja je bila druga u grupi C. Nijemci su u prva dva kola suvereno osvojili šest bodova uz gol-razliku 7:1, ali Švicarska je pokazala da su ranjivi te im je otkinula dva boda.

Danska, ipak, na ovom Euru i dalje ne zna za poraz, ali ni za pobjedu. Po 1:1 odigrala je sa Slovenijom i s Engleskom, a 0:0 sa Srbijom u posljednjem kolu bilo joj je dovoljno za prolaz. Njemačka ima status favorita na domaćem terenu u Dortmundu, ali Danska se dosad pokazala kao tvrda ekipa, a ne treba zaboraviti ni da je prije tri godine igrala polufinale Eura.

Engleska - Slovačka (30. juna, 18:00)

Engleska je po igri jedno od najvećih razočarenja dosadašnjeg Eura, ali i pet osvojenih bodova bilo joj je dovoljno za prvo mjesto u grupi. Minimalna pobjeda nad Srbijom osigurala je Englezima da budu ispred svoje konkurencije u grupi C.

Uprkos lošoj igri, ždrijeb je pomazio Engleze pa im u osmini finala slijedi dvoboj sa Slovačkom, trećeplasiranom ekipom iz grupe E. Slovaci su u grupi osvojili četiri boda, a za mjesto među najboljih 16 najzaslužnija je iznenađujuća njihova pobjeda nad Belgijom u prvom kolu. Engleska je veliki favorit u ovoj utakmici te prema kladionicama ima treće najveće šanse za plasman u četvrtfinale.

Španija - Gruzija (30. juna, 21:00)

A najveće šanse za mjesto u četvrtfinalu ima Španija, jedina ekipa s maksimalnih devet bodova u grupnoj fazi. Španci su dosad igrali možda i najuvjerljiviji fudbal na ovom Euru, redom su pobjeđivali Hrvatsku, Italiju i Albaniju, a pritom nisu primili ni pogotka.

S druge strane, Gruzija je najveće pozitivno iznenađenje Evropskog prvenstva. Prema FIFA-inom rankingu to je najlošija reprezentacija na ovom Euru (74.), no to ju nije spriječilo da osvoji četiri boda u grupi i kao jedna od najboljih trećeplasiranih ekipa prođe u osminu finala. Za prolaz Gruzijaca ključna je bila pobjeda u zadnjem kolu od 2:0 nad Portugalom, koji je u tom trenutku imao osigurano prvo mjesto u grupi.

Francuska - Belgija (1. jula, 18:00)

Možda i najatraktivniji meč osmine finala igra se u ponedjeljak. Francuska je također razočarala igrom u grupi. S pet bodova je završila na drugom mjestu, iza Austrije. Pritom je postigla dva gola, od čega je jedan bio autogol upravo Austrije, a drugi je pao iz jedanaesterca u šokantnom remiju s Poljskom.

Belgija je također imala iznenađujući kiks, i to na samom startu porazom od Slovačke, no pobjedom nad Rumunijom i remijem s Ukrajinom osigurala je drugo mjesto u grupi. Iako je Francuska favorit, kladionice ovdje predviđaju jedan od najneizvjesnijih mečeva u osmini finala, piše Index.hr.

Portugal - Slovenija (1. jula, 21:00)

A ako pitate kladionice, samo je Španija u svom meču veći favorit nego Portugal protiv Slovenije. Portugalci su u prva dva kola pobjedama nad Češkom i Turskom osigurali prvo mjesto u grupi F, da bi u zadnjem doživjeli za njih rezultatski nevažan poraz od Gruzije.

Slovenci su, s druge strane, ugodno iznenađenje te su s tri remija izborili osminu finala. Ekipa Matjaža Keka prvo je odigrala neriješeno s Danskom, zatim i sa Srbijom iako je bila na pragu pobjede, a onda je u zadnjem kolu odigrala 0:0 s Engleskom i tako osigurala mjesto među najboljih 16.

Rumunija - Nizozemska (2. jula, 18:00)

Također pozitivno iznenađenje priredila je Rumunija osvajanjem grupe E. Za takvo dostignuće najzaslužnija je bila pobjeda od 3:0 nad Ukrajinom, nakon čega joj je u ludoj grupi, u kojoj su svi imali četiri boda, za prvo mjesto bio dovoljan još samo remi sa Slovačkom.

U Nizozemskoj teško da su mogli poželjeti boljeg protivnika u osmini finala ako znamo da su završili tek na trećem mjestu grupe, iza Austrije i Francuske. Iako su Holanđani u zadnje kolo ušli kao lideri grupe nakon pobjede nad Poljskom i remija s Francuskom, poraz od Austrije srušio ih je na treću poziciju. Teško da će zbog toga previše žaliti jer su u osmini finala izraziti favoriti, a i završili su u, kako se čini, lakšoj strani ždrijeba.

Austrija - Turska (2. jula, 21:00)

Sjajnu igru u dosadašnjem toku prvenstva pokazala je Austrija te je sa šest bodova, odnosno s pobjedama nad Poljskom i Nizozemskom, osvojila jaku grupu. Zato u meč osmine finala ulazi kao favorit, doduše blagi.

Na drugoj strani čeka je Turska, koja je u grupi pobijedila Gruziju, a onda izgubila protiv Portugala. U zadnjem kolu trebao joj je barem bod protiv Češke, a u posljednjim trenucima meča zabila je gol za sva tri dok su Česi s igračem manje pokušali napasti.