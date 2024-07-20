Sjajni Demirović asistirao na debiju za Štutgart

Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović danas je debitovao za svoj Štutgart, a odmah je asistirao za novi klub.

Štutgart igra prijateljsku utakmicu protiv nizozemske Fortune Sitard u kojoj vodi s 3:0. "Švabe" je u prednost doveo Silas pogotkom u 12. minuti.

Samo pet minuta kasnije Demirović je asistirao za Džejmija Levelinga (Jamie Leweling) koji pogađa za 2:0. Demirović je glavom s prve stative loptu prebacio do Levelinga koji je, uz malo sreće, poslao loptu u mrežu.

Konačnih 3:0 postavio je Džastin Diel (Justin Diehl) pogotkom u 66. minuti.

Podsjetimo, Demirović je u Štutgart prešao iz Augsburga u transferu vrijednom 21 milion eura uz dodatnih pet kroz bonuse.

To je najveći izlazni transfer Augsburga i najveći ulazni Štutgarta svih vremena.