Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BH. REPREZENTATIVAC

Sjajni Demirović asistirao na debiju za Štutgart

"Švabe" igraju prijateljsku utakmicu protiv nizozemske Fortune Sitard

Demirović: Prvi meč za Štutgart. Platforma X

E. Ć.

20.7.2024

Fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović danas je debitovao za svoj Štutgart, a odmah je asistirao za novi klub.

Štutgart igra prijateljsku utakmicu protiv nizozemske Fortune Sitard u kojoj vodi s 3:0. "Švabe" je u prednost doveo Silas pogotkom u 12. minuti.

Samo pet minuta kasnije Demirović je asistirao za Džejmija Levelinga (Jamie Leweling) koji pogađa za 2:0. Demirović je glavom s prve stative loptu prebacio do Levelinga koji je, uz malo sreće, poslao loptu u mrežu.

Konačnih 3:0 postavio je Džastin Diel (Justin Diehl) pogotkom u 66. minuti.

Podsjetimo, Demirović je u Štutgart prešao iz Augsburga u transferu vrijednom 21 milion eura uz dodatnih pet kroz bonuse.

To je najveći izlazni transfer Augsburga i najveći ulazni Štutgarta svih vremena.

# STUTTGART
# ERMEDIN DEMIROVIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.