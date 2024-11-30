Tri utakmice WWin lige u subotu

Utakmicama Posušje – Gošk, Željezničar – Sloboda i Široki Brijeg – Igman u subotu se nastavlja domaće nogometno prvenstvo.

U petak je u derbiju Zrinjski u Sarajevu pobijedio istoimenog domaćina rezultatom 1:0, a Velež je na svom terenu bio bolji od Radnika 2:1.

Kolo će u nedjelju zatvoriti Borac i Sloga međusobnim susretom u Banjoj Luci.

Parovi 15. kola:

Sarajevo – Zrinjski 0:1 (Mulahusejnović 56')

Velež – Radnik 2:1 (Alves Lucio 46', Haskić 56' / Jovanović 37')

Posušje - GOŠK (subota, 13:30 sati)

Željezničar – Sloboda (subota, 16 sati)

Široki Brijeg – Igman (subota, 20.45 sati)

Borac– Sloga (nedjelja, 13 sati)

Ljestvica WWin lige:

1. Zrinjski 14 12 2 0 31:5 38

2. Sarajevo 15 10 4 1 37:11 34

3. Borac 13 10 2 1 26:5 32

4. Željezničar 14 9 2 3 21:9 29

5. Posušje 13 6 2 5 16:13 20

6. Velež 15 5 4 6 22:19 19

7. Široki Brijeg 14 4 4 6 18:23 16

8. Radnik 14 5 1 8 15:22 16

9. Igman 14 4 1 9 10:33 13

10. Sloga 13 3 3 7 11:17 12

11. GOŠK 14 1 1 12 9:35 4

12. Sloboda 13 0 2 11 3:27 2