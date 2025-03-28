Željezničar zamalo prosuo pobjedu protiv Posušja: Krpić u 95. minuti spasio "Plave"

Fudbaleri Željezničara pobijedili su Posušje rezultatom 3:2 u okviru 23. kola Wwin lige BiH.

Veoma dobar susret je viđen na stadionu Grbavica, a "Plavi" su se na kraju spasili u 95. minuti.

Prvi su zaprijetili gosti preko Pavkovića koji je pobjegao odbrani "Plavih", ali nije uspio postići gol.

Nakon pola sata igre, Željezničar dolazi u vodstvo. Al Džabera je srušio golman Galić. Boljević preuzima odgovornost, pogađa stativu, ali se lopta odbija do Šošića koji pogađa mrežu gostiju.

Do poluvremena su poduplali prednost "Plavi". Ponovo su dobili priliku s bijele tačke, nakon što je Krpića udaren, a napadač Željezničara preuzima odgovornost i pogađa za 2:0.

Već na startu drugog dijela se Posušaci vraćaju u život. Nakon centaršuta, Ćurdo se najbolje snalazi i sjajnim udarcem matira golmana Muftića.

Imao je priliku Željezničar možda i ranije riješiti ovu utakmicu u svoju korist, ali je Šošić nakon sjajnog driblinga bio veoma sebičan i nije dodao dvojici saigrača koji su stajali u sredini šesnaesterca.

Kazna je uslijedila u 74. minuti, a glavni krivac za to je bio golman Vedad Muftić. Nakon centaršuta Hanuljka, Muftić veoma loše reaguje pri hvatanju lopte, ona mu ispada i ulazi u gol.

Kada je sve izgledalo kao da je gotovo, Krpić je u 95. minuti postigao gol za 3:2 i pobjedu Željezničara.

Željezničar sada ima 44 boda, dva manje od trećeplasiranog Sarajeva, dok je Posušje prvo u opasnoj zoni sa 23 boda, dva manje od Radnika.