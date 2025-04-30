Komentatori pred početak sezone prognozirali tabelu Premier lige: Sad su postali meta ismijavanja

Komentatori engleskog Sky Sportsa i legendarni fudbaleri Mančester Junajteda (Manchester Uniteda) i Liverpula (Liverpoola) Geri Nevil (Gary Neville) i Džejmi Karager (Jamie Carragher) uoči početka ove sezone prognozirali su kako će izgledati tabela Premier lige.

Međutim, ono što je jasno, jeste da su uradili loš posao, a upravo zbog toga ljudi ih ismijavaju.

Njih dvojica su hit na društvenim mrežama upravo zbog toga jer su napravili zaista velike greške u prognozama.

Liverpul je nedavno osvojio titulu, a Nevil je prognozirao da će završiti tek na petom mjestu.