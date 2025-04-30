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LOŠ POSAO

Komentatori pred početak sezone prognozirali tabelu Premier lige: Sad su postali meta ismijavanja

Njih dvojica su hit na društvenim mrežama upravo zbog toga jer su napravili zaista velike greške u prognozama

Karger i Nevil. Platforma X

A. O.

30.4.2025

Komentatori engleskog Sky Sportsa i legendarni fudbaleri Mančester Junajteda (Manchester Uniteda) i Liverpula (Liverpoola) Geri Nevil (Gary Neville) i Džejmi Karager (Jamie Carragher) uoči početka ove sezone prognozirali su kako će izgledati tabela Premier lige.

Međutim, ono što je jasno, jeste da su uradili loš posao, a upravo zbog toga ljudi ih ismijavaju.

Njih dvojica su hit na društvenim mrežama upravo zbog toga jer su napravili zaista velike greške u prognozama.

Liverpul je nedavno osvojio titulu, a Nevil je prognozirao da će završiti tek na petom mjestu.

Karager je prognozirao da će Notinghem Forest (Nottingham) ispasti iz lige, a oni su trenutno šestoplasirani i bore se za ulazak u Ligu prvaka.

Ono što je zanimljivo je da su obojica drastično promašili prognoze kada je u pitanju Mančester Junajted.

Nevile je rekao da će United biti treći, a Karager peti. U stvarnosti su Crveni đavoli tek na 14. mjestu na tabeli.

# MANCHESTER UNITED
# JAMIE CARRAGHER
# GARY NEVILLE
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