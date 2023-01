Veselin Vujović za "Avaz": Hrvatska je u jako teškoj situaciji

Svjetsko rukometno prvenstvo jučer je ušlo u drugu takmičarsku fazu.

Glavni favoriti su opravdali očekivanja i već je izgledno koga iz prve dvije grupe ćemo gledati u četvrtfinalu.

Bez iznenađenja

Jasno je to i Veselinu Vujoviću (61), legendarnom crnogorskom stručnjaku, koji je ostvario veliki uspjeh tako što je s Iranom izborio plasman u drugi krug.

Iran nastupa u grupi 1, gdje prva dva mjesta drže Španija i Francuska. Vujoviću i njegovoj selekciji sutra slijedi okršaj s Francuzima, uoči kojeg je govorio za "Dnevni avaz".

Osvrnuo se na dosadašnji tok prvenstva i kandidate za medalje.

- I ranije sam to više puta govorio. Favoriti su skandinavske zemlje, plus Španija i Francuska. Tako se i odvija i tako idu rezultati. Nije bilo velikih iznenađenja. Eventualno pobjeda Amerikanaca nad Marokom ili Irana nad Čileom. Ali to su više neka mikro iznenađenja - rekao je Vujović za "Dnevni avaz".

Od selekcija iz regiona ne očekuje mnogo, no bit će mu interesantno vidjeti šta će u ključnim utakmicama napraviti Slovenija i Srbija. Hrvatsku je, pak, unaprijed otpisao.

Trenutak istine

- Vidjet ćemo šta u ovom trenutku mogu Slovenija i Srbija, koje danas i sutra imaju trenutak istine. Srbija protiv Norveške, a Slovenija sa Špancima. Hrvatska je u jako teškoj situaciji. Čak i ako pobijedi Dansku, morala bi čekati da to isto uradi i Egipat. Ali da Danska izgubi dvije utakmice u završnoj fazi, to još ne pamtim otkad se bavim rukometom. To je jako teška situacija. Sve zemlje iz našeg okruženja će ostati na skromnom učinku, a opet će se medalje dijeliti između onih kako je bilo predviđeno - smatra Vujović.

Kompletan intervju s Veselinom Vujovićem pročitajte u sutrašnjem printanom izdanju "Dnevnog avaza".