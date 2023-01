Veselin Vujović za "Avaz": Bh. rukomet nema sjajnu perspektivu

Jedan od aktera tekućeg Svjetskog prvenstva u rukometu je i selekcija Irana, koja je pod vodstvom legendarnog crnogorskog stručnjaka Veselina Vujovića (61) izborila plasman u drugu fazu.

Iza Irana je poraz od Slovenije (21:38), a predstoji mu duel sa šesterostrukim prvacima Francuzima, uoči kojeg je Vujović govorio za “Dnevni avaz”.

Historijska pobjeda

- Samo čudo je da se Iran plasirao na Svjetsko prvenstvo. Prvo to, a drugo da su ostvarili prvu, historijsku pobjedu. Sve ostalo je jedna velika škola za iranske igrače. Oni imaju jednu ili nijednu internacionalnu utakmicu u godinu-dvije dana. Sada treba da odigraju šest za 12 dana. To je previše za njih. Oni su ispovrijeđivani, umorni, jedva stoje... Jedna sasvim druga dimenzija rukometa. Prema tome, za mene nije iznenađenje takav poraz od Slovenije, niti će biti veliko iznenađenje poraz od Francuske – rekao je Vujović, koji je otkrio i jednu interesantnu situaciju s pres-konferencije za današnji duel.

- Na pres-konferenciji poslije utakmice sa Slovenijom obratili su mi se neki francuski novinari i pitali me šta mislim o Francuskoj i kako ćemo s njima. Ja se nasmijem i kažem: Napast ćemo iz sve snage i iz svih oružja da ne izgubimo 20 razlike. Svi su se smijali, jer je to realan odgovor – kazao je Vujović.

Uspjeh Irana je veći kada se u obzir uzmu sve okolnosti.

- Kad Iran postigne preko 20 golova protiv ovih reprezentacija, to je u ovom trenutku veliki rezultat, što ne znači da u narednih nekoliko godina ne bi mogli da dignu nivo, s promjenom strategije, saveza... Ta zemlja je pod sanckijama već 30 godina, zatvoreni su, teško izlaze iz zemlje, teško dolaze u mogućnost da igraju međunarodne utakmice, tako da to je realnost.

Izgledni favoriti

Kada su u pitanju favoriti za medalje, Vujović tu nema velike dileme.

- I ranije sam o tome govorio. Favoriti su skandinavske zemlje, plus Španija i Francuska. Tako se i odvija i tako idu rezultati. Nije bilo velikih iznenađenja. Sve zemlje iz našeg okruženja će ostati na skromnom učinku, a opet će se dijeliti medalje između onih kako je bilo predviđeno – smatra Vujović.

Ovo, kao i prethodna tri SP, protekli su bez Bosne i Hercegovine. Vujović ne misli da je pred bh. rukometom svijetla budućnost.

- Godinu dana sam bio trener u Borcu iz Banje Luke i vidio sam na kojem nivou je rukomet u BiH, kakva je infrastruktura, dvorane... Mislim da su i danas one iste dvorane u kojima sam ja igrao nekada, bez ikakvog mijenjanja. Ništa se novo ne dešava, ništa se ne pomjera, niti su organizacija i savez stabilni, niti liga. Jako mali broj kvalitetnih igrača, dok mladi igrači jako rano odlaze u inostranstvo. Sveukupno bh. rukomet nema sjajnu perspektivu. Kada se tri entiteta u BiH slože i naprave neku strategiju, onda će i sport napraviti korak više, samim tim i rukomet – zaključio je Vujović.

Sportska zemlja

Vujović je na klupu Irana došao prošle godine i potpuno je promijenio mišljenje o ovoj zemlji.

- U Iranu je veliko interesovanje za sport. To je jako sportska zemlja. Imaju odbojkaše na visokom nivou. Igraju Svjetsku ligu, prave odlične rezultate. Fudbaleri su im učestvovali na SP u Kataru, rukometaši im sada učestvuju na SP. Imaju velike fudbalske stadione, gdje dolazi 70.000 ili 80.000 ljudi. Divna zemlja s divnim ljudima, totalno drugačija od onog kako sam ja to zamišljao ili kako ljudi to gledaju uz propagandne medije koji pričaju svakakve priče – kazao je Vujović.