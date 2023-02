Dragan Marković za "Avaz": Treba nam strpljenja s reprezentacijom

Netom završeno Svjetsko rukometno prvenstvo donijelo je novog-starog prvaka Dansku, koja je uspjela nešto što niko do sada nije - osvojiti tri zlata zaredom.

Finale prije finala

Bili su Danci dominantni, a jedini pravi otpor pružila im je selekcija Hrvatske u drugom krugu (32:32), što je za bivšeg bh. selektora Dragana Markovića (53) duel koji je obilježio turnir.

- Igrali su čitav turnir odlično. Mislim da su jedino trebali da izgube od Hrvatske, ali imali su tu malo vjetar u leđa i od publike i od sudija za dvije, tri lopte. To je bilo presudno da dobiju Hrvate u jednoj vrhunskoj utakmici, možda finalu prije finala. Ovo do kraja su seriozno odigrali, nema šta. Vidjelo se da su na golu superiorni, u finalu Francuzi tu nisu mogli parirati i bilo je normalno da su se Danci onako prošetali do prvog mjesta – rekao je Marković za “Dnevni avaz”.

Hrvatska je uprkos velikim ambicijama ostala bez četvrtfinala. Koštao ju je taj poraz na startu od Egipta.