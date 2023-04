Potpuni haos u Formuli 1: Serija sudara

Prekid je potrajao desetak minuta, Hamilton se zadržao na čelu, ali samo do 12. kruga, kada Ferstapen nije imao težak posao da ga pretekne i preuzme prvu poziciju.

Nekoliko krugova kasnije trka je bila gotova za Rasela, kojem se zapalio motor, što je dovelo do isticanja virtualnog vozila bezbijednosti.

Potom se ušlo u mirniji period trke, Ferstapen je održavao prednost ispred Hamiltona i Alonsa, da bi vozač Hasa Kevin Magnusen ostao bez točka pošto je otišao preširoko i oštetio ogradu pored staze, a to je dovelo do novog prekida. Tada su do kraja trke ostala dva kruga, bilo je jasno da će biti sprint do cilja, a kada je po treći put trka nastavljena usledila je potpuna ludnica.