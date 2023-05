Tomislav Cvitanušić morao u bolnicu zbog promrzlina na tijelu

Tomislav Cvitanušić, bh alpinista koji je prije nekoliko dana pokorio najveći vrh svijeta Mont Everest, oglasio se na Facebooku povodom odlaska u bolnicu.

Naime, Cvitanušić je zbog promrzlina na nogama riskirao infekciju, ali mu neće biti potrebna nikakva hirurška pomoć, na svu sreću.

- Danas ujutro u 06:00 helikopterom evakuisan iz Baznog kampa u bolnicu Kathmandu. S obzirom na promrzline na nogama po povratku sa uspona, otišao sam bio do doktora u Baznom kampu, koji je odmah tražio da me evakuišu do bolnice da bi se spriječila moguća infekcija.

Promrzline 1. stepena na ruci, te promrzline 2. i 3. stepena na nogama. Neće biti nikakve hirurške intervencije. Let helikopterom, zbrinjavanje ozljeda, fantastična bolnica i još bolje osoblje, te nakon dugo vremena spavanje u toplom krevetu. Pored hotela ima i brico, pa sam se obrijao konačno - napisao je Cvitanušić na svom Facebook profilu.