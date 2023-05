Tomislav Cvitanušić: Bosanac na krovu svijeta

Bosanskohercegovački alpinista i ironman Tomislav Cvitanušić osvojio je krov svijeta i time pokazao da i Bosna i Hercegovina ima ljude vrijedne divljenja. Njegov podvig nakon osvajanja vrha Mont Everesta je za svaku pohvalu i divljenje, ne samo bh. građana nego i cijelog svijeta.

Malo je ljudi koji se mogu pohvaliti velikim podvizima kao što je upravo naš Cvitanušić. On se na ovaj opasni pohod otisnuo još krajem marta, a za ispunjenje svog sna bilo mu je potrebno 46 dana. Cvitanušić se morao penjati do najvišeg vrha na svijetu po temperaturama koje su se spuštale i do 30 stepeni ispod nule, a uz snažni vjetar dostizale su i do -36 Celzijevih stepeni.

Bh. alpinista je svima pokazao koliko veliko i hrabro bh. srce kuca u njegovim grudima. Nadamo se da će nas i dalje radovati novim i hrabrim podvizima.

Tomislav Cvitanušić, svestrani sportista, godinama se, između ostalog, uspješno bavi trčanjem, triatlonom i alpinizmom.