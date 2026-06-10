Trojka poklonila Dodikovom režimu 400 miliona KM

U periodu od 2023. do 2026. godine iz Federacije BiH u entitet RS "prelilo" se najmanje 400 miliona maraka.

Pokazala je to analiza grupe ekonomskih stručnjaka u koju je redakcija Stava imala uvid.

Pomenutih 400 miliona maraka je prihod bez kojeg su ostali građani Federacije, a dobio ih je Dodikovog režim, piše Stav.

Za četiri godine vladavine Trojke urađeno je samo jedno poravnanje prihoda od PDV-a između entiteta. Desilo se to 31. marta 2023. godine, kada su utvrđeni koeficijenti po kojima Federaciji BiH pripada 62,94 odsto prihoda s jedinstvenog računa, entitetu Rs 33,51 odsto, dok Brčko distriktu pripada fiksni iznos od 3,55 odsto. To je bio iznimno povoljan odnos za entitet Rs. On je na snazi i danas, jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, kojeg čine državni ministar financija i trezora, ministar financija Federacije BiH, ministar financija Rs, te tri istaknuta stručnjaka od tada ne zasijeda.

Da bismo ilustrirali štetu koju trpi Federacija, poslužit će zvanični podaci iz 2024. godine. Prema službenim podacima Uprave za indirektno oporezivanje, u 2024. godini ukupno je prikupljeno 11.393,488.043,79 KM, i to: Federacija BiH 8.316,08.862,53 KM (72,99%), Republika Srpska 2.870,929.353,63 KM (25,20%), Distrikt Brčko 206.449.827,63 KM (1,81%). Dakle, umjesto skoro 73 posto novca, Federaciji se vraća nepunih 63 posto, što jasno govori o kakvoj se pljački radi.

Milione maraka koje mu je poklonila Trojka, Dodik koristi za lobiranje protiv države i Bošnjaka – koji u najvećoj mjeri proizvode taj novac. Podaci govore da se 67 posto prihoda u FBiH uplati u tri kantona s bošnjačkom većinom: Sarajevu, Tuzli i Zenici.

Zijad Krnjić, koji je član UO UIO iz reda stručnjaka godinama pokušava "natjerati" državnog ministra Srđana Amidžića da konačno zakaže sjednicu kako bi se izvršilo poravnanje. Umjesto podrške iz Federacije, za čije interese se bori, Krnjić je dobio javne napade od federalnog premijera i prozivke drugih zvaničnika Trojke.

U međuvremenu, potraživanja Federacije su narasla na 200 miliona KM.

Prema pomenutoj analizi, Federacija je bez dodatnih 200 miliona KM ostala zbog pada maloprodajnog prometa prouzrokavanog donošenjem odluke o neradnoj nedjelji u FBiH. Automatski raste promet u entitetu RS. Federacija ostaje bez prihoda po tom osnovu, a oni u drugom entitetu rastu.

Ovih 400 miliona KM manje u budžetu Federacije, prouzrokovanih neradom i pogrešnim odlukama, nadoknađuju se enormnim zaduživanjem, pa je šteta dvostruka.

No, to nije jedini problem. Procjene iz analize u koju su imali uvid govore i o nekoliko stotina miliona KM štete koju je pretrpjela Federacija zbog sivog tržišta, loše porezne discipline i kašnjenja novog zakona o fiskalizaciji.

Ekonomski bezdan u koji aktuelna vlast gura Federaciju, postaje sve dublji ako se svemu dodaju gubitak radnih mjesta, pad industrijske proizvodnje, pad izvoza... Trenutno svi bitni ekonomski pokazatelji imaju negativan trend i nema naznaka da će se to promijeniti.