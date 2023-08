Milan Jovanović Strongman odgovorio na napade: Ja samo volim svoju suprugu

Milan Jovanović Strongman, kojeg su na društvenim mrežama napali jer je objavio fotografiju svoje supruge kako je izgledala sa 16 kilograma više i manje, objasnio je da razumije ljude jer su "nezadovoljni i ljuti na sebe".

Milan je objasnio kako je reagovao na te komentare, kao i šta je sve preduzeo ne bi li pomogao svojoj supruzi na sve načine.

"Tužni i nesretni ljudi"

- To je statistika, ljudi su nezadovoljni, ljuti na sebe, oni nisu ljuti na mene, ljuti su na sebe, na svog muža, na svoju ženu. Oni to pokazuju kroz mene. Nije to velika količina, jer moja publika je 40, 50 hiljada, a kada je viralan tvit onda imamo 200 hiljada, a onda u tih 200 hiljada uvučemo tužne, nesretne ljude koji probaju u terapeutske svrhe da hejtuju. Ja sam se samo pohvalio jer mi je supruga poslala te dvije slike, ja nisam planirao da komuniciram sa ljudima na Twitteru. Meni je to lična arhiva, ja na Twitteru razmišljam naglas, pa onda napišem tekst ili snimim video - počinje Milan.

Kako kaže, i sam je prošao kroz gubitak roditelja i mogao je da pretpostavi kako se supruga Jovana osjećala, kao i šta bi joj u tom trenutku prijalo - išli su malim koracima.

- Ja nemam bližu osobu na svijetu. I ja sam prošao kroz to, meni su već umrli i otac i majka i ja se nisam predavao, a nije ni ona. Mislim, kako može da se osjeća žena koja nema majku, a zatim joj umre otac? Uopšte nije bilo obećavajuće, ali bio sam uporan i onda malo po malo sam se trudio. Hajde da vidiš ovo, hajde da izađemo na kafu... Onda sam kupio karte da idemo u Kopenhahgen, ali nije htjela.

"Politika sunca"

Milan objašnjava da je pristalica "politike sunca" i da je to bila njegova polazna tačka kada su otišli u Kankun.

- Mi smo svi sa manjkom vitamina D, koji se ili unosi kroz ishranu i suplemente ili ga sami proizvodimo na suncu. Svi mi, kolektivno, jako malo vremena provodimo na suncu i tačno se primijeti skok raspoloženja kada smo njemu izloženi. Ljudi kada dođu na more misle da je to zbog vode, nije zbog vode, to je zbog sunca, jer taj vitamin D mijenja naše raspoloženje - pojašnjava.

Objasnio nam je da je njegova supruga inače neko ko drži do svog izgleda i da joj je želio da se ponovo osjeća dobro u svom tijelu.

- Moja supruga se slikala za "Plejboj" 2008. godine i ona je jako ponosna na svoju ljepotu i to je dio njene mentalne snage. Tada je bila em tužna, em kad se pogleda u ogledalo ne ide joj se nigdje i onda je to začarani krug. Intuitivno sam radio, htio sam da je izvučem iz okruženja, iz ambijenta, pa se zadesilo da je to Kankun, sunce, da je bazen. Ja nisam imao neki ozbiljan plan, ja sam samo gledao da riješim prvi korak, malo da je pokrenem. Onda je došlo do toga da izbacimo iz ishrane tu procesiranu hranu, pa da se šetamo, pa je došao i neki čučanj. Mogu ja sad da kažem da sam imao plan, ali nisam.