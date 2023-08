Najbrži sprinter svijeta prozvao NBA: "Šampioni NBA lige nisu svjetski šampioni, Amerika nije cijeli svijet"

Američki sprinter Noa Lajls (Noah Lyles) na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti osvojio je zlatne medalje u disciplinama 100 i 200 metara, kao i u štafeti 4x100 metara i tako postao prvi još od veličanstvenog Jamajčanina Juseina Bolta (Usain).

Lajls vrlo ozbiljno shvata svoje uspjehe i važnost titule najboljeg na svijetu, pa je u obraćanju medijima u Budimpešti uporedio svoje medalje s pobjednicima NBA lige, koji sami sebe nazivaju svjetskim prvacima.

- Najviše me boli kad gledam NBA finale i pobjednici nose natpis "svjetski prvaci" na glavama. Svjetski prvaci čega? SAD-a?! Nemojte me krivo shvatiti, volim SAD, ponekad, ali to nije svijet - rekao je Lajls pa poentirao:

- Ovdje imamo ljude iz gotovo svih zemalja koji se bore, daju sve od sebe i ponosno nose svoju zastavu. U NBA-u nema zastava – dodao je.

Lajls je za svoj govor dobio aplauz od okupljene mase, ali to nije prošlo neopaženo i kod zvijezda svjetske košarke.