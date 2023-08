Delegacija Svjetske taekwondo federacije posjetila Olimpijski komitet BiH

Danas je Olimpijski komitet BiH posjetila delegacija Svjetske taekwondo federacije predvođena predsjednikom dr. Čunvonom Čueom (Chungwon Choue), članom Izvršnog odbora prof. dr. Metinom Sahinom, te generalnim sekretarom Jeongkangom Seom, u pratnji predsjedavajućeg Predsjedništva Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine Samira Šarića, člana Predsjedništva Augusta Orlovića i generalnog sekretara Vedrana Ćubele.



Delegaciju su primili predsjednik OK BiH dr. Izet Rađo i potpredsjednik OK BiH Marijan Kvesić.

U ugodonom jednosatnom razgovoru istaknut je odličan rad Taekwondo saveza Bosne i Hercegovine, kao i izvanredna suradnja u realizaciji mnogih projekata Taekwondo saveza BiH i OK BiH.

- Želim da istaknem izvanredan rad Taekwondo saveza BiH, predvođenog predsjednikom Samirom Šarićem kako u takmičarskom, tako u organizacionom smislu, te se nadam da će Bosna i Hercegovina na jednoj od sljedećih edicija Olimpijskih igara osvojiti olimpijsku medalju upravo iz ovog sporta - istakao je Čue, te je dodao da je do sada posjetio mnogo svjetskih zemalja, ali da se u Bosni i Hercegovini i Olimpijskom komitetu BiH osjeća posebno dobrodošlim.

Predsjednik OK BiH zamolio je predsjednika Choue da podrže napore Taekwondo saveza BiH u izgradnji infrastrukture za taekwondo sport u BiH, odnosno nacionalnih trening centara, te da nastave podržavati Taekwondo savez kao što su to radili do sada.

Uz pomoć OK BiH i prijatelja iz inozemstva taekwodno sport će se zasigurno nastaviti putem progresa i razvoja svih oblasti djelovanja koje su neophodne za konačni cilj – savremene uslove za trening i uspjehe naših sportista.