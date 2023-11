Ogorčeni zenički klubovi se oglasili: Ako nismo potrebni ovome gradu, onda je najbolje da prestanemo i trenirati i igrati

Osam zeničkih dvoranskih sportskih klubova, koji su do sada besplatno koristili usluge Gradske arene “Husejin Smajlović”, oglasilo se saopćenjem za javnost te najavilo kako će od 1. decembra biti prinuđeni da prestanu realizirati trenažni proces te odigravati svoje domaće utakmica u toj zeničkoj dvorani.

Saopćenje su potpisali rukometni klubovi Čelik i Čelik Junior, muški košarkaški klubovi Čelik, Vukovi te ženski klubovi Čelik, Jumper i Zenica, kao i Malonogometni klub Neimari” i OKK “Zenica.

Teška situacija

- Smatramo da je neophodno upoznati zeničku javnost sa situacijom u kojoj se naši kolektivi trenutno nalaze. Naime, krajem oktobra obaviješteni smo od Javnog preduzeća za sportske objekte i terene d.o.o. Zenica da će počev od od 01.11. početi fakturisanje termina za trenažne procese, kao i zvanične utakmice.

Do tog dana naše aktivnosti u Areni "Husejin Smajlović" su bile finansirane kroz Budžet Grada Zenice, putem transfera za sport. Navedena situacija nas zatiče u trenutku kada su zvanična takmičenja tek počela te je odigrano samo nekoliko kola u svim ligama - navodi se u saopćenju.

Podsjeća se kako su njihove finansijske projekcije za sezonu 2023./2024. bile bazirane na saznanjima da neće imati troškove za korištenja te dvorane, barem za tekuću 2023. godinu.

Napominju da se ovakva situacija “ponavlja iz godine u godinu, što je posebno razočaravajuće”. Smatraju kako zenički sport ne zaslužuje takav tretman.

- Ako se ne mogu obezbijediti potrebna sredstva za korištenje Arene, onda je neophodno da to znamo te da nastavimo treninge održavati u školskim dvoranama, a utakmice igrati u Kaknju, Žepču ili Vitezu - navode u saopćenju.

Sport na niskim granama

Sitacija je, dodaju, simbolično “5 do 12” za zeničke dvoranske sportove, koji nemaju alternative za svoje aktivnosti.

- Ako nismo potrebni ovome gradu, onda je najbolje da prestanemo i trenirati i igrati. To ćemo, nažalost, i uraditi svi zajedno, ako do kraja ovoga mjeseca ova problematika ne bude riješena. Od 1. decembra otkazat ćemo sve utakmice na domaćem terenu do daljnjeg - najavili su predstavnici ovih klubova.

Podsjećaju i kako je već dugi niz godina sport u tom gradu “na niskim granama, bez plana i strategije”, te da sport ne interesira mnogo ni Gradsku upravu Grada Zenica.