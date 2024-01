Uprkos rođenju bez ruke, Adna Aličehajić (12) se bavi skijanjem: Predviđa joj se blistava karijera i nastup na Paraolimpijskim igrama

Osnovao je projekt „Škola skijanja za djecu i mlade sa invaliditetom” koji je podržala slavna njemačka skijašica Katarina Vit (Witt), koja je osvojila zlato na ZOI’84 u Sarajevu.

Posebno ponosan

- Ta priča s fondacijom Katarinom Vit traje već nekoliko godina u kojima imamo saradnju kroz koju smo realizovali dio aktivnosti, ali i kupili nešto od opreme za naše skijaše. Dio ovo priče koja se odnosi na Katarinu Vit je i njemačka ambasada u Sarajevu koja je prije nekoliko godina omogućila nabavku tzv. mono skije, opreme na kojoj skijaju osobe koje se kreću uz pomoć kolica i koje skijaju u tzv. sjedećoj kategoriji.

Ski klub osoba sa invaliditetom ”Sarajevo” ima pedesetak članova i to su uglavnom osobe svih oblika invaliditeta i iz svih dijelova Bosne i Hercegovine ali i oni koji nemaju nikakvo ograničenje odnosno ne pripadaju ovim kategorijama.

Sistemska podrška ne postoji, ali to se ne odnosi samo na paraskijanje, situacija je ista ili vrlo slična i za ostale parasportove ali i generalno sport u našoj zemlji. Finansiranje se uglavnom svodi na apliciranje na Javne pozive. Ski klub osoba s invaliditetom “Sarajevo” je od ove godine partner u ”ERASMUS+” projektu ” Inclusion through Sport for all generations” u okviru kojeg ćemo realizirati dio aktivnosti na našim olimpijskim planinama. Također, Grad Sarajevo, čije ime sa ponosom nosimo, i gradonačelnica Benjamina Karić su izrazili razumijevanje i spremnost da u budućnosti budu podrška našem radu. Tu je i Paraolimpijski komitet koji daje podršku u okviru svojih mogućnosti – kazao nam je Memić.