Jure Franko za "Specijal Avaza" povodom 40 godina Olimpijade: Duša Sarajeva živjet će sa mnom do kraja života

Osvojivši srebrenu medalju u veleslalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Sarajevu 1984. godine, Slovenac Jure Franko postao je heroj tadašnje Jugoslavije. Na sam spomen Franka i danas, 40 godina poslije, javljaju se osjećaj ponosa i vraćanje u tu, ne tako davno prošlost.



- Osobno zaista dosta skromno gledam na to, jer je to bila baš velika stvar za čitavu našu tadašnju zemlju, za sve koji smo bili angažirani, ili kao sportaši ili kao organizatori, za što je bila potrebna cijela zemlja kao što je bila Jugoslavija u tadašnjim vremenima. Pogotovo zalaganje Bosne i Hercegovine, a da istaknem naročito zalaganje Sarajeva i Sarajlija. To je bio izuzetan događaj. Jugoslavija je bila jedina zemlja koja je uspjela u to doba da organizira nešto tako značajno i veliko kao što je Olimpijada u periodu kada su bile velike političke tenzije u svijetu, posebno između Rusije i Amerike. Amerika je 1980. godine bojkotirala Rusiju, odnosno Olimpijske igre u Moskvi, a 1984. su onda Rusija i većina istočnog tadašnjeg svijeta bojkotirale Ljetne igre u Americi u Los Anđelesu. Jugoslavija i Sarajevo bili su jedini u stanju da održe OI gdje su učesnice bile sve zemlje svijeta, bez izuzetka - rekao nam je Franko.