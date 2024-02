Elvedina Muzaferija za Specijal "Avaza" povodom 40 godina Olimpijade: Zbog Igara su me roditelji uveli u skijanje

Sarajevske olimpijade se rado sjete svi koji su imali čast i privilegiju uživati u tom periodu, a generacije kojima je ta energija iz 1984. prepričavana, zavoljele su zimske sportove upravo zbog ZOI 84.

Jednu takvu priču podijelila je s nama najbolja bosanskohercegovačka skijašica Elvedina Muzaferija.

- Bez obzira na to što sam rođena 15 godina kasnije, znam mnogo o Olimpijadi. Mislim da je to jedan od razloga zašto su me roditelji uveli u skijanje kada sam imala pet godina. Bitno je da obilježavanje 40. godišnjice Zimskih olimpijskih igara u Sarajevu probudi sjećanja, a novim generacijama pokaže koliko je taj događaj, zapravo, značajan za Bosnu i Hercegovinu. U svijetu nas mnogi još prepoznaju po Olimpijadi. Moramo biti svjesni toga – istakla je Muzaferija.