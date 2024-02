Legendarni hrvatski skijaš prepričao osvajanje posljednje zlatne medalje: "Ova je stečena s najviše boli"

Najbolji hrvatski skijaš u historiji Ivica Kostelić, prije deset je godina u ruskom Sočiju osvojio svoju četvrtu olimpijsku medalju.

Bolno iskustvo

Za Ivicu je to bilo bolno iskustvo, skijao je pod lijekovima, boljelo ga je koljeno, zbog kojeg je imao puno problema u karijeri. Kako je to sve izgledalo u Sočiju, prepričao je na Facebook profilu, legendarni Kostelić.

- U to sam vrijeme stalno uzimao lijekove protiv bolova u koljenu i bolovi su polako, ali sigurno potkopavali moju skijašku tehniku, ali i odlučnost. Bez obzira na sve lijekove, bol je bila prisutna svakodnevno i u svakom zavoju.

Stojeći tog dana na startu, znao sam da mi je to posljednja prilika za medalju i posljednja prilika da osvojim to dugo željeno zlato. Znao sam da mi za četiri godine zdravstveno stanje neće dopustiti da skijam na vrhunskoj razini. To je bilo to. Posljednja prilika.

Najteži spust

- Bio sam jako nervozan. Taj dan nisam bio jedan od top-favorita za medalju. Bio je to jedan od najtežih spustova, leden, s ogromnim skokovima i tvrdim doskocima. Ta me je staza još 2012. koštala povrede koljena, koja me je pak koštala i Velikog kristalnog globusa. Ta staza nazvana "Rosa Khutor" imala je tako lošu reputaciju da ju je moja ekipa nazvala "Rosa egzeKhutor" - napisao je Ivica.

Posljednja prilika

- Stvarno sam izvukao iz sebe sve što sam mogao tog dana. Sjećam se da sam ušao u kompresiju odmah nakon doskoka sa 50 metara dugačkog i nekoliko metara visokog "Lake jumpa". I da - bio je to zavoj na desnoj nozi - i da, boljelo me desno koljeno - i da, jako me zaboljelo baš tamo. Ali pomislio sam u tom trenutku: "Posljednja šansa. Stisni!"

Niti jedan od najvećih favorita nije završio na postolju tog dana. Zasluženi pobjednik je bio Sandro Vileta (Viletta), tih i miran dečko, jedan od najmanje očekivanih kandidata za zlato tog dana. Broncu je osvojio moj prijatelj Kristof Inerhofer (Christoph Innerhofer). Stajao sam na tom olimpijskom postolju četvrti put od 2006 godine. Bilo je neke simbolike kada sam odšepao s njega. Od sve te četiri medalje, ova je stečena s najviše boli - napisao je legendarni Ivica Kostelić na svom profilu.