Sabalenka bocnula Đokovića: “Mator si, ne možeš tri odjednom”

Arina Sabalenka (Aryna Sabalenka) i Novak Đoković ponovo su nasmijali tenisku javnost opuštenim razgovorom na Vimbldonu.

Sve se desilo tokom dogovora oko snimanja sadržaja za TikTok, kada je najbolja teniserka svijeta pokušala nagovoriti Đokovića da odmah snime više videa.

Novak je, ipak, želio ići postepeno, jedan po jedan snimak, što je Sabalenka iskoristila za šalu koja se odmah proširila društvenim mrežama. Kroz osmijeh mu je dobacila da je “mator” i da “ne može tri odjednom”, aludirajući na njegov oprezniji i organizovaniji pristup.

Đoković je reagovao u svom stilu, mirno i duhovito, objašnjavajući da ne vidi problem u tome da se stvari rade bez žurbe.

Snimak je fanovima poslužio kao još jedan dokaz prijateljskog odnosa dvoje velikih šampiona, koji se često znaju “pecnuti” bez ikakve zle namjere. Sabalenka na Vimbldonu i dalje traži prvu titulu nakon tri polufinala, dok Đoković juri osmi trofej u Londonu i rekordni 25. grend slem naslov.