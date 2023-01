Đoković je današnjim trijumfom najavio Australijan open

Rekorder po broju osvojenih titula u Australiji

Nakon jednogodišnjeg izbivanja, Đoković će u Melburnu tražiti put prema desetom naslovu prvaka ovog prestižnog turnira, što bi mu donijelo i izjednačenje s Rafaelom Nadalom.

Prvi pehar u Melburnu, Novak je osvojio 2008. godine, da bi od 2011. do 2013. osvojio još tri vezana. Pobjednik u Melburnu je zatim bio 2015. i 2016, zatim od 2019. do 2021. nastavio da vlada Melburnom do prošle godine kada je titulu osvojio Rafael Nadal.