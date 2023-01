Rafaelu Nadalu paklen žrijeb kao braniocu titule u Melburnu

Španjolac ne samo da se nalazi u nešto slabijoj formi u poslijednje vrijeme, već će sada morati da prođe „bos preko trnja“ ako želi da dođe do prilike da odbrani trofej.

Dosta igrača koji bi mogli da budu dosta neugodni za Nadala. Prvi rival mu je Britanad Džek Drejper (Jack Draper), a onda bolji iz okršaja dvojice Amerikanaca, Brendona Nakašime (Nakashima) i Mekenzija Mekdonalda (Mckenzie McDonald).

U trećem kolu mogao bi da ide na Jošihita Nišioku (Yoshihito Nishioka) i to je dio u kom ne bi trebalo da ima nekih većih problema. Međutim, u četvrtom kolu mogao bi na Tijafoa, momka koji ga je izbacio u osmini finala US opena. Ako bi prošao njega, čekao bi ga najvjerovatnije Danil Medvedev u četvrtfinalu, a u polufinalu bi mogao to da bude Stefanos Cicipas.