Đoković "planuo" pred novinarima: Ja sam laka meta da budem zlikovac

Novak Đoković je burno reagovao posle ružnih scena na Australijan openu. Prvo ga je "prozvao" Eurosport, a zatim su i pijani navijači vređali dva sata bez reakcije sudije. I na kraju je opet bio krivac jer ih je izbacio.

Iako je pobijedio, bilo je jasno vidljivo svima da je Novak Đoković vrlo neraspoložen. Nije ga preterano obradovao ni plasman u treće kolo Australijan opena, poslije pobjede od 3:1 nad Encom Kuakom (Enzo Cuaco), pošto su mu misli okupirane povredom, ali i provokacijama koje dolaze sa tribina.

Izrazio raočarenje

Novak Đoković ih je slušao dva sata i onda je burno reagirao, a tek kada je prišao sudiji i tražio da pijani navijači napuste meč - tek onda je imao mira.

Upravo o ovoj temi je govorio na konferenciji za medije nakon meča, izrazivši razočaranje zbog toga što igrači uvijek moraju reagirati umjesto da budu zaštićeni od svih "spoljnih faktora" u tim situacijama.

- Ono što mi jako smeta je to što smo stavljeni u situaciju da igrači moraju biti zlikovci, da moram ja da ih izbacujem. Igrao sam dva seta i bilo mi ih je preko glave. Hoćeš nešto da uradiš ili ne? Postoji kodeks ponašanja, ima mnogo više ljudi koji su sasvim u redu. Ovdje je riječ o određenim pojedincima koji su bili pod dejstvom alkohola. Korektno je da navijaju protiv mene, ali onog trenutka kada neko prelazi granicu, dobacivanje, psovke, stvari koje su vezane za povredu... Čovjek ne može da ne odreaguje, objasnio je Đoković.

Đoković je pojasnio da je morao da reagira i na objavu "Eurosporta", koji je svojim gledaocima predstavio da je on prekršio pravila tako što se oglušio na poziv sudije i otišao u toalet.

Prave senzaciju

- Tu sam stavljen u poziciju da moram da reagiram. Drugi put u šest mjeseci imam taj problem sa Eurosportom, tada sam imao kompaniju iz Londona da rade digital, napravili su ružnu stvar i ja sam rekao da neću da radim intervjue Eurosportu. Pa su mi se izvinili, a sada ponovo prave senzaciju. Sada su to obrisali i sklonili video, Barbara Šet se izvinila, Boris Beker mi je pisao, ja nemam ništa protiv njih, ja volim taj kanal, gledam tu skijanje čitav život to je fenomenalan kanal - pričao je Đoković i poručio da je vrijeme da u tenisu postoji "neka vrsta zaštite".

- Ja sam laka meta da budem zlikovac. Tako me predstavljaju i to je za mene normalna pojava. Ne mogu da trpim nepravdu, ne reagujem uvijek, ali danas sam reagovao jer su prevršili svaku mjeru. Kao da sam ja ponovo neko ko zloupotrebljava pravila. Opet postavljam pitanja zašto ATP ili grend slem nije izašao da objasni tu situaciju, da sam linčovan, stalno se ponavlja ta situacija. Ali to se svodi na isto, ako smo dio ovog Tura, mora da postoji podrška odgovornost i zaštita, 'ajde sad ga vi roštiljajte u medijima...", zaključio je Novak Đoković.