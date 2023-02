Đoković: Čekam odgovor iz SAD, to je van moje kontrole

Novak Đoković je danas trenirao u svom teniskom centru u Beogradu, a nakon toga se obratio medijima.

- Povreda je sanirana i bližim se 100 posto intenzitetu. Stvari izgledaju dobro i ohrabrujuće. Što se tiče planova, čekam odgovor i zavisi od US Opena. Volio bih ići tamo. Proces je u toku i to je sve što znam. To su stvari i događanja koja su potpuno van moje kontrole, rekao je Novak.

On je govorio i o Karlosu Alkarazu (Carlos Alcaraz).

- On je definitivno zaslužio biti broj 1 na svijetu. On je osvježenje za profi tenis. Najmlađi teniser ikada na broju 1. Eksplozivan, dinamičan teniser. Napreduje stalno. Meni održavanja prvog mjesta nije apsolutni prioritet. To je posljedica dobrih rezultata ali najbitnije mi je da ostanem zdrav. I u dobroj formi, kazao je Đoković.