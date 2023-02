Đoković potvrdio nastup u Banjoj Luci: Ako budem zdrav, ja dolazim

Srbijanski teniser Novak Đoković je danas, poslije treninga održanog u njegovom trening centru, održao konferenciju za medije.

Đokovića su novinari iz Banjaluke pitali i da li će u aprilu doći u Grad na Vrbasu da igra ATP turnir iz serije 250, za koji se tek grade objekti i sve se organizuje iznova.

Turnir je na rasporedu od 17. do 23. aprila ove godine.

- Planiram igrati u Banjoj Luci i jako se veselim dolasku. Ako budem zdrav - ja dolazim. Samo jednom sam imao priliku tamo igrati, daleke 2009. kad sam igrao s Troickim egzibicijski meč. Drago mi je da smo dobili podršku vlade i RS za turnir. Ovo je zadnja godina iznajmljivanja licence koju vraćamo Rumuniji sljedeće godine i željeli smo da bude u Banjoj Luci.

Nadam se da će radovi biti gotovi na vrijeme i da nije lako sve to napraviti na lokaciji koja nikad nije imala takav turnir. No, vjerujem u naš narod tamo i u organizaciju i nadam se da će sve biti u redu i da ćemo imati jedan sjajan turnir. Ko će igrati ne znam, to je na organizatorima. Ima nekih značanjih imena koja bismo voljeli dovesti, ali se prvenstveno nadam da ću tamo biti ja te svi teniseri iz Srbije i regije - kazao je Đoković o turniru u Banjoj Luci.