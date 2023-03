Đoković: Još tražim svoju najbolju formu

Novak Đoković je uspješno obavio posao u 1. kolu ATP turnira u Dubaiju. Prvi nosilac i prvi teniser svijeta savladao je u tri seta kvalifikanta iz Češke Tomaša Mahača sa 6:3, 3:6, 7:6 za dva i po sata igre.

Pohvale Čehu

– Tomaš je igrao kao da je u prvih 20 na svijetu, a ne 130. – rekao je Đoković o 22-godišnjem Čehu.

Iako je Novak brzo napravio brejk u prvoj dionici, rival se nije predavao. U drugom setu je čak imao i dvije šanse za vodstvo sa 4:0, a nije ga zbunilo ni što je Nole u trećem setu poveo sa 4:1.

– Još tražim svoju najbolju formu – objasnio je Novak kojem je ovo bio prvi meč poslije mjesec dana i trijumfa u Australiji.

- Trebat će mi još nekoliko duela da se vratim. Mnogo sam grešio i to me je uvelo u nevolju. Njemu svaka čast, iznenadio me je. Nikada nismo igrali, rizikovao je, nije promašio nijedan volej.

Srbijanski as je na konferenciji za medije govorio i o činjenici da je prvi na svijetu, iako je preskočio veliki broj turnira, a na Vimbldonu nije dobio poene.

– Ovo je najmanji broj poena koji sam imao kada sam broj 1 – objasnio je Novak i dodao:

Mnogo izazivača

- Sve to što se dešavalo čini moj uspjeh još većim. Mnogo je izazivača koji dolaze, Alkaraz je verovatno lider sljedeće generacije, tu su i Rune, Cicipas… Oni igraju fantastično, ja neću više igrati puno turinra kao ranije i neko će me preteći. A onda ću se ja vratiti, pa će mi opet uzeti prvo mjesto i tako ukrug.

Đoković je iznio još nekoliko kritika na svoj račun.

– Dobro sam se kretao, ali mi egzekucija poena nije bila dobra. Mnogo sam propuštao šanse – zaključio je najbolji teniser svijeta..