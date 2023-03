Đoković otkrio tri najveća cilja za ovu godinu

Novak Đoković želi da osvoji sva četiri grend slema ove sezone i ispiše nove stranice teniske historije.

Srbijanski as je u januaru osvojio 22. grend slem titulu (toliko ima i Rafael Nadal), 10. na Australijan openu, a uskoro bi sa pobjedama mogao da nastavi na šljaci.

Glavni ciljevi ove sezone

U intervjuu za "CNN", Novak je otkrio koja tri turnira su mu glavni ciljevi ove sezone.

- Počinje sezona šljake. Odrastao sam na toj podlozi. Rolan Garos, Vimbldon, US Open, to su najveći ciljevi ove godine. Nadal je tu, kralj šljake, on je tu favorit broj jedan, a tu je i Alkaraz - rekao je Novak.

Đoković trenutno trenira na šljaci, jer bi početkom aprila trebalo da zaigra na Mastersu u Monte Karlu, nakon kog će ići u Rim, Madrid i Banju Luku, a sve to će mu biti priprema za ono najvažnije – Rolan Garos.

Uspjeh koji se rijetko viđa

Đoković je kalendarskom slemu bio najbliži 2021. godine kada je u finalu US Opena izgubio od Danila Medvedeva. Osvajanjem Australije, ali i dominacijom na terenu, Đoković je pokazao da bi ove sezone mogao da postigne uspjeh kakav se zaista rijetko viđa u svijetu tenisa.

Kod muškaraca Don Badž 1938. i Rod Lejver 1962. i 1969. godine su jedini do sada uspjeli u tome da u istoj godini osvoje sva četiri grend slema.

Što se tiče dama, sve četiri titule u kalendarskoj godini uzele su Morin Konoli 1953, Margaret Kourt 1970. i Štefi Graf 1988. godine.

Đoković: Želim da igram u Njujorku

Novaku je prošle godine bilo zabranjeno da igra na US Openu zbog kovid pravila, ali bi ove godine trebalo da se vrati na tlo Njujorka.

- Stvarno želim da igram tamo, želim da budem tamo. Zapravo sam imao, 2021. godine kada sam izgubio u finalu od Medvedeva, vjerovatno jedan od najboljih trenutaka koje sam ikada imao sa publikom u Njujorku. Imao sam sreću da pobijedim na tom turniru tri puta, i da igram mnogo finala. Iako sam izgubio taj meč, dobio sam mnogo ljubavi i poštovanja od ljudi i želim da se vratim i želim da se ponovo povežem sa tamošnjom publikom. Dakle, to je nešto čemu se radujem i nadam se da će se to dogoditi - zaključio je Đoković za „CNN“.