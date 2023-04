Medvedev: Volio bih da se svaki turnir igra na tvrdoj podlozi

Ruski teniser Danil Medvedev je u finalu Masters turnira u Majamiju pobijedio Italijana Janika Sinera (Jannik Sinner) rezultatom 2:0 (7:5, 6:3) i tako osvojio svoju 19. ATP titulu u karijeri.

Osamnaest od devetanest titula je osvojio na tvrdoj podlozi, dok je jedina, koja nije na betonu osvojena, ona iz 2021. godine u Majorci. Tada je u pitanju bila travnata podloga.

- Kad bih ja odlučivao, igralo bi se samo na tvrdoj podlozi. Naravno, ne bi to bilo nimalo pošteno, ali na toj podlozi ne moram igrati svoj najbolji tenis, a opet ću pobjeđivati. To je velika razlika u odnosu na zemlju ili travu. Nigdje se ne osjećam tako dobro kao na tvrdoj podlozi - rekao je četvrti reket svijeta kojeg, kao i ostale, sada čeka odlazak na zemlju.

Na toj podlozi 27-godišnji Rus je imao bljeskova. Naprimjer, on je 2019. u Monte Karlu pobijedio Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa (Tsitsipas), ali su to izuzeci. On u karijeri nikad nije otišao dalje od četvrtfinala Rolan Garosa, dokle je također stigao 2019. godine.