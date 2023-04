Danil Medvedev otkrio šta ga nervira na šljaci

Ruski teniser Danil Medvedev priznao je da mora promijeniti svoj stil igre, kako bi bio uspješan na šljaci.

Medvedev je osvojio četiri titule na posljednjih pet turnira, ali sada slijedi dio sezone koji baš i ne voli, a počinje u Monte Karlu.

- Definitivno moram malo promijeniti svoju igru, udarci su mi previše ravni za šljaku, lopte ne prolaze dovoljno kroz teren i to protivnici često koriste. S druge strane, ne smiješ drastično promijeniti ono što radiš u preostalih devet mjeseci. Moram pronaći dobru ravnotežu, da to i dalje bude moja igra, samo da promijenim neke udarce u pravim trenucima – kazao je Medvedev i dodao.

- Komplikovan dio je što to nekad ne funkcioniše i to me ljuti – na betonu, čak i kada izgubim poen, znam šta nije bilo kako treba, gdje sam pogriješio... Na šljaci nekad imam osjećaj da sam uradio pravu stvar, a da me ipak protivnik na kraju uništi. To mi se nikako ne sviđa.

Rus je istakao da je tek tri dana trenirao na šljaci i da još ne može procijeniti svoju formu, a u prvom kolu je slobodan.