Đoković o sukobima s navijačima: Nekad ih ne razumijem, ali čine mi uslugu

Pojasnio je i na šta konkretno misli.

- Kao igrač želiš da imaš većinu publike na svojoj strani, ne želim da igram u ratobornoj atmosferi, ali to je većina mečeva u mojoj karijeri. To je sudbinski tako određeno i to je u redu, nekad mi je teže to da prihvatim, nekada ne razumijem publiku i ponašanje, ali nekada imaju pravo.

Neko odvažan pa dozvoli sebi nešto više da uradi na tribinama, onda mora da očekuje moju reakciju. To se dešavalo u prošlosti i u većim turnirima svuda po svijetu, to mi daje gorivo i dodatni motiv - istakao je Đoković.