On će u subotu igrati protiv 38-godišnjeg Švicarca kojem je za prolazak u narednu rundu bilo potrebno nešto više od dva i po sata. Rezultatom 3:1 (6:3, 4:6, 6:4, 6:2) on je slavio protiv Argentinca Tomasa Ećeverija (Etcheverry).

Pobjedom je stigao do nevjerovatnog uspjeha. On je postao tek treći igrač koji je došao do ove faze turnira s minimalno 38 godina.

Prije njega su to uspjela samo dva legendarna tenisera – Džimi Konors (Jimmy Connors) i Rodžer Federer (Roger).

Đoković i Vavrinka su igrali devet puta na Gren slemovima, a oba tenisera su bila uspješna u po četiri meča.