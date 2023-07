"Puni baterije" pred US Open: Evo gdje odmara Novak Đoković

Novak Đoković će krajem ljeta nastupiti na US Openu, a kao uvertira za posljednji Gren slem sezone, poslužit će mu turnir masters serije u Sinsinatiju.

Đoković do turnira u Sinsinatiju koristi slobodno vrijeme kako bi "napunio baterije". Srbijanski as je boravio u Crnoj Gori, a sada se uputio ka Dubrovniku, gdje je uslikan na carini.

Novak odmara sa svojom porodicom, suprugom Jelenom, sinom Stefanom i kćerkom Tarom.

Njega je, prema pisanju hrvatskih medija, dočekao direktor luke Dubrovnik Željko Raguš.

Podsjetimo, turnir masters serije u Sinsinatiju počinje 12. i trajat će do 20. avgusta, a nakon toga slijedi US Open.

Đoković je do sada tri puta slavio na US Openu i to 2011., 2015. i 2018. godine.