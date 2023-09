Đoković poslije meča: Neću da lažem, imao sam razgovor sa sobom u ogledalu

- Nevjerovatno. Skoro je dva sata ovdje, toliko je ljudi ostalo. Hvala vam mnogo. Toliko ste nas podržavali obojicu. Nadam se da ste uživali u ovom šou. Jedan od najtežih mečeva u ovoj i posljednjih nekoliko godina. Ovo je jedan od najboljih mečeva koje sam odigrao.

Nastavio je Novak da priča o meču, kao i o umoru.

- Ako se umorio, on to nije pokazivao. Igrao je bolje u petom setu, bolje nego treći i četvrti. Disao mi je za vrat, prijetio brejkom, igrao zaista veoma dobro. U ovakvim uslovima odskok je nešto niži. Uslovi su nešto sporiji ove godine. Bilo mi je teško da nađem rješenje, svi aspekti igre su bili teški, ali nije išlo od početka. U trećem setu sam se podigao. Hvala svima koji su me podigli i bodrili me. Napravio sam još jedan brejk, pa sam shvatio da imam šansu da nastavim. Zaigrao sam agresivnije. Njegove igre nisu bile kao u prva dva seta, ali nisam se predavao do posljednjeg udarca.