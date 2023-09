Povrijeđeni Alkaraz deklasirao Zvereva za polufinale US Opena

Karlos Alkaraz (Carlos Alcaraz), najbolji teniser svijeta te aktualni osvajač US Opena, usprkos povredi bedra lako je pobijedio Aleksandra Zvereva (Alexander) 6:3, 6:2, 6:4 za polufinale US Opena. Tamo ga čeka Danil Medvedev. Alkaraz je rutinski savladao 12. igrača svijeta i finalistu US Opena iz 2020. godine.

Zvereva je očito iscrpio maraton sa Sinerom. U prvih šest gemova je igrao sjajno, ali onda se ugasio i Alkaraz je brzo imao kapitalna dva seta prednosti. Nijemac se probudio u trećem setu, što mu je donijelo dvije brejk-lopte, ali nije ih iskoristio. Za razliku od njega, Medvedev je to napravio, i to u ključnom trenutku, pri rezultatu 4:4.

Tako je Alkaraz došao na jedan meč od programiranog finala protiv Đokovića. Srbijanskog šampiona u polufinalu čeka senzacionalni Ben Šelton (Shelton).