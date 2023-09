Medvedev poslije eliminacije Alkaraza: Moraš biti bolji od sebe da bi ga pobijedio

Danil Medvedev napravio je iznenađenje u polufinalu US Opena i izbacio Karlosa Alkaraza (Carlos Alcaraz).

To znači da će u finalu Rus odmjeriti snage s Novakom Đokovićem.

Riječi hvale

Medvedev je za Španca nakon susreta imao samo riječi hvale uz napomenu da je morao da igra iznad svojih mogućnosti da bi slavio.

- Imao sam mnogo sumnji pred meč, pitao sam se šta moram da uradim bolje... Sretan sam. Rekao sam da moram da igram 11 od 10, a igrao sam 12 od 10, osim u trećem setu. Toliko je mlad, a već je dvostruki GS šampion, broj 1... Moraš da budeš bolji od sebe da bi ga pobijedio. I ja sam to bio - rekao je Medvedev.

Dodao je da treći set nije bio tako loš, te da nije imao prilika na Alkarazov servis.

- Ali osjećao sam da nisam daleko. Na 1:1 u četvrtom sam spasio brejk lopte, to je bilo ključno. Onda je to bio taj dug gem, on je malo promašivao, što nije često - rekao je Medvedev.

Bolje od maksimuma

O meču s Đokovićem, koji se igra večeras u 22 sata po našem vremenu, Medvedev je rekao:

- Izazov je da igraš sa čovjekom koji je osvojio 23 grend slema, a ja imam samo jedan. Kada sam ga pobijedio ovdje, igrao sam bolje od svog maksimuma. Tako ću morati i sada.