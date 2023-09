Đoković ponovo na vrhu ATP liste: Da nisam iz Srbije davno bi me digli u nebesa

Novi trofej i novi rekord Đokovića potaknuli su polemiku da li je on najveći teniser svih vremena i generalno jedan od najboljih sportista ikada.

Novak Đoković je deklasirao Danila Medvedeva za četvrti naslov prvaka US Opena i ukupno 24. Gren slem titulu.

- To da li sam najveći, neka to procjenjuju drugi. Ali je jedna činjenica: Da nisam iz Srbije davno bih bio dignut u nebesa u sportskom smislu. Pogotovo u zapadnom svijetu.

To je dio mog životnog putovanja, zahvalan sam što dolazim iz Srbije. To je ono što me ispunjava, a vi pišite šta god želite i mislite - rekao je Đoković.