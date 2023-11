Poznata konačna odluka o suspenziji Novaka Đokovića

Osoblje Svjetske antidoping agencije (WADA) pojavilo se samo sat i po uoči meča protiv Kamerona Norija (Cameron Norrie), te je zbog toga on odlučio dati krv i urin tek nakon duela.

Zbog toga je vrlo brzo krenula hajka na Đokovića, te je naišao na osude mnogih, a čak se tražilo i da on bude suspendiran.

Međutim, iz ITIA-e su za francuski "L'Equipe" objasnili da je Đoković postupio u skladu s pravilima.

- Đoković nije odbio test. Pravilo je da se igrača obavijesti, a onda je on dužan testirati se što je prije moguće. U takmičenjima poput Dejvis kupa, igrača se o tome može informirati prije meča, dok se u drugim takmičenjima to uobičajeno radi nakon njega. To je već ustaljena procedura. Igrači imaju pravo odlučiti hoće li se testirati prije meča. Ukoliko ne žele, kontrola će uslijediti nakon meča. Češće se dešava da igrači pristanu na kontrolu pred meč jer su nakon njega umorni i žele biti slobodni nakon njega - pojasnili su iz Međunarodne agencije za integritet tenisa.