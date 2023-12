Obje strane zainteresirane za dogovor: Jedan od najjačih teniskih turnira blizu selidbe u Saudijsku Arabiju

Usred sve većih nagađanja da završni turnir ženskog tenisa ide u Saudijsku Arabiju, upravno tijelo ženskog tenisa saopćilo je da WTA Tour tek treba odlučiti o mjestu održavanja za sezonu 2024.

Loša organizacija ove godine

Kankun je imenovan mjestom održavanja ovogodišnjeg izdanja, samo dva mjeseca prije početka, a ovaj turnir je bio na meti kritika mnogih teniserki koje su nastupale zbog niskog standarda organizacije.

BBC je izvijestio da su pregovori o premještanju u Saudijsku Arabiju u kasnoj fazi, te da su obje strane zainteresirane za višegodišnji ugovor.

- Razgovaramo s raznim gradovima oko WTA finala 2024. i kasnije i nismo donijeli nikakve odluke u ovom trenutku - rekao je glasnogovornik WTA, pa dodao:

- Kao sa svim WTA odlukama, blisko sarađujemo s igračicama i fokusirani smo na nastavak izgradnje snažne budućnosti za ženski tenis.

Prijašnji domaćini

Šenžen je bio domaćin izdanja 2019. godine kao dio unosnog 10-godišnjeg ugovora. Međutim, događaj je već sljedeće godine otkazan zbog COVID-19 i premješten je u Guadalaharu 2021. godine.

Očekivalo se da će se turnir vratiti u Kinu prošle godine, ali je WTA suspendirao turnire u azijskoj zemlji zbog zabrinutosti oko tretmana nekadašnje prve teniserke svijeta Peng Šuai (Shuai).

Fort Vort u Teksas, bio je domaćin turnira te godine i privukao je vrlo malo gledatelja. ATP Tour objavio je u avgustu da će se finale Next Gen turnira za igrače do 21 godine održati u Džedi od 2023. do 2027., označavajući tako prvi službeni turnir u toj zaljevskoj državi.