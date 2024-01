Britanski teniser pobijedio pa se odmah nakon meča ispovraćao u kantu

O tome koliko su teški uslovi na australskom Grend slemu govori trenutak s kraja meča. Čim je Drejper iskoristio drugu meč-loptu, otrčao je do mreže i požurivao Đironu, kako bi se što prije rukovao s njim.

Britanac je poslije rukovanja požurio i ispovraćao se u kantu za smeće pored klupe.

- Inače mi nikad nije loše. Čudno, očito je bio fizički težak meč. Nismo igrali dugo za jedan meč od pet setova. Prošle sedmice sam u toplijim uvjetima igrao tri sata i 40 minuta i na kraju sam bio sasvim dobro. Čini se da je zbog napetosti prvog meča na Grend Slem turniru. Još sam mlad, stoga mi je teško naviknuti se na sve što Gren Slemovi podrazumijevaju. Više mi je psihički stres uzrokovao umor, a ne fizički jer sam se u petom setu osjećao bolje nego u prvom - izjavio je Drejper nakon meča, pa dodao:

- Jesam li povraćao zbog olakšanja? Da. Odigrali smo dugu izmjenu, možda je to bila reakcija na to što je konačno završila. Osjećao sam se loše što sam pobijedio suparnika i onda mu rekao: "Prijatelju, želim ti stisnuti ruku, ali moram doći do te kante".