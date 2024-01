Medvedev otkrio kakav je Đoković privatno: "Mnogi ljudi ne znaju to o Novaku..."

Danil Medvedev je slavio u posljednjem meču ubjedljivim rezultatom, a nakon njega je pričao o srbijanskom teniseru Novaku Đokoviću i odnosu koji su sa godinama izgradili.

- Bez sumnje, priča je nevjerovatna. Vježbali smo sa Novakom. Bilo je jako smiješno, on je govorio nešto kao "Oh, igramo Dejvis Kup za par dana", na šta sa sam ga ja pitao da li ide. Odgovorio je potvrdno i upitao me kada idem. Kada sam mu rekao pitao me je da li želim da idem sa njim. Iskreno, osjećam se kao stidljiva osoba. Prvo sam rekao nešto kao "Ne, ne. Federacija je već kupila karte za mene". Bio je to let sa presjedanjem od oko tri sata ili tako nešto. Možda sam trebao da kažem samo da kada me je pitao da idem sa njim - počeo je priču Medvedev.