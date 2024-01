Papa Franjo čestitao Sineru na osvajanju Australian Opena: "Iz tenisa se mogu izvući životne pouke"

Papa Franjo je u ponedjeljak čestitao Italiji nakon što je Janik Siner (Jannik Sinner) osvojio Australian Open.

Siner je osvajanjem ovog turnira postao prvi osvajač Gren slema iz ove zemlje nakon gotovo pola stljeća.

Mladom teniseru pristižu čestitke sa svih strana, a sada je to uradio i papa.

Primajući izaslanstvo Real Cluba de Tenis Barcelona u audijenciju u Vatikanu povodom 125. obljetnice sportskog kluba, čestitao je Italijanima pobjedu Janika Sinera na Australian Openu.



- Danas moramo čestitati Italijanima jer su jučer pobijedili u Australiji, pa im čestitamo i mi - rekao je Papa, prenosi Vatican News, pa dodao:

- Iz tenisa je također moguće izvući životne pouke.

Papa je istakao kako sport nudi mogućnosti “za rast svake osobe i društva”.

- U tenisu, kao i u životu, ne možemo uvijek pobjeđivati. Ali to je izazov koji obogaćuje ako se igra na educiran način u skladu s pravilima. Sport nije samo natjecanje, već i odnosi. A u slučaju tenisa, to je dijalog koji često postaje umjetnički - dodao je poglavar Katoličke crkve.

Posljednji talijanski teniser koji je osvojio Gren slem bio je Adriano Panata 1976. na Rolan Garosu.

- On je izuzetan mladić, najbolji proizvod koji imamo. Sigurno će osvojiti još mnog Gren slem naslova. On je mješavina velike veštine, velike želje i velikog karaktera. Plus, zna kako se držati u teškim trenucima - kazao je 73-godišnji Panatta za italijanski radio.