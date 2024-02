Damir Džumhur za "Dnevni avaz": I dalje mogu igrati u vrhu svjetskog tenisa

Odigrali smo zrelo i bili smo psihički spremni u svakom meču, što dosad nije možda i nije bio slučaj. Evo vidite, Srbija je kući izgubila od Slovačke, Hrvatska od Belgije. Mi to nismo dozvolili i ovo je bitna pobjeda za nas jer ponovo imamo velike šanse za ulazak među najboljih 16. Čekamo da nam se Tomo (Tomislav Brkić, op. a.) oporavi i nadam se da će u septembru biti spreman – započeo je Damir Džumhur za "Dnevni avaz“.

Naše tenisere, kao i uvijek do sad, predvodio je Damir Džumhur, naš najbolji igrač u historiji. O uspjehu reprezentacije, dobrom početku sezone, kao i o mladim nadama bh. tenisa za "Dnevni avaz“ govorio je nekadašnji 23. igrač svijeta Damir Džumhur.

- Znam da nekad u priči zvučim kao neko ko nema samopouzdanje. Ne volim misliti o povratku tamo gdje sam bio, jer znam da je iz ovog ugla dosta daleko. Drago mi je da sam prevazišao sve to i istinski razmišljati o top 100. Tada će biti lakše jer bih igrao glavne turnire bez kvalifikacija. Imam osjećaj da igra koju trenutno igram je jako blizu, ako ne i na istom nivou kao ona kada sam bio 23. na svijetu – istakao je 31-godišnji teniser.

Imam mnogo pobjeda, sam pristup na terenu je nešto drugačiji. Bio sam miran, staložen i fizički spreman. Sada najviše želim da me povrede zaobiđu kada imam taj jači mentalitet s kojim, vjerujem, mogu praviti dobre rezultate. Prvi put osjećam da imam samopouzdanje koje nisam imao u proteklim godinama i vrijeme je da se vratim u top 100 – rekao je Džumhur.

- Ovu godinu sam krenuo, igrački i rezultatski, najbolje u posljednje 3-4 godine. Stigao sam i do polufinala jakog Čelendžera u Belgiji, gdje sam izgubio od Borne Ćorića, u meču koji sam možda i trebao dobiti protiv igrača koji je sedmicu kasnije igrao finale u Monpeljeu. Tim duelom sam pokazao da mogu i dalje igrati u vrhu svjetskog tenisa. Na Australijan openu možda nisam imao i sreće, gdje sam igrao sa Zabijerim, koji je bio u velikoj formi.

Naš najbolji teniser je naglasio da je veliki jaz između generacija u reprezentaciji, ali da imamo talent u Andreju Nediću koji bi mogao povesti BiH u budućnosti.

- On je jedini igrač koji to sada može, vrijedno trenira i sluša savjete, posvećen je i odličan za tim. Na kraju krajeva, igra odličan tenis. Mislim da će u narednim godinama to i pokazati. Andrej je neko ko bi mogao preuzeti tenis u BiH.

Dobri rezultati

Ljudi ne trebaju olako shvatati ovu reprezentaciju i koliko dobre rezultate pravimo. Mi smo među 30 reprezentacija svijeta. Konstantno pravimo dobre rezultate. Olako se to zanemaruje, ali mi smo godinama zajedno na okupu. Pravimo rezultate, bez ičije pomoći i bez preskakanja ijednog meča. Ne postoji reprezentacija na svijetu kojoj se svaki igrač odazove svaki put, bez obzira na povrede ili bilo šta – istakao je.

Dotakli smo se i meča iz prošle godine, kada je BiH izmakla pobjeda protiv Švedske, ali Damir je najavio „osvetu“ u septembru.

- Nerman je imao problema s leđima. Morao je Mirza igrati, koji nije bio spreman. Ja sam došao sa temperaturom od 40 stepeni. Nažalost, u tim trenucima, protiv Šveđana koji su igrali jako dobro, nije bilo velike šanse za pobjedu. U septembru ćemo igrati na domaćem terenu i mislim da bi mogli napraviti dobar rezultat – poručio je Damir Džumhur za kraj razgovora za "Dnevni avaz“.

O Đokoviću

- Ono što Novak pokazuje na terenu i kako se on osjeća, igra, trenira i radi, moguće je da dominira i u ovim godinama. Dolaze nove generacije, prije svega Siner i Alkaraz, ali Novak je postavio visoku ljestvicu tenisa i sporta. To su neke stvari koje se nikad neće dostići. Mislim da je on radio na sebi kroz čitavu karijeru i njegov put se i dan-danas osjeća – istakao je Damir Džumhur.