Đoković otkrio kako se pomirio s Kirjosom: "Ovo ti neću nikada zaboraviti"

Srbijanski teniser Novak Đoković se dugo nalazi ona udaru Nika Kirjosa (Nick Kyrgios).

Međutim, sve se promijenilo 2022. godine, kada je Đokoviću zabranjen ulazak u Australiju. Tada je Kirjos bio jedan od najglasnijih u podršci Đokoviću.

O toj temi razgovarali su u podcastu, koji je organizirao Australac, a gostovao upravo prvi reket svijeta.

- Uh, imali smo turbulentnih perioda, ali sam uvijek Novaka poštovao kao igrača - rekao je Kirjos.

Na to se nadovezao Đoković.

- Ne znam šta sam uradio da izazovem takvo tvoje ponašanje prema meni, ali bilo je interesantno pratiti sve to tokom nekoliko godina. Dio mene je stalno mislio "Ne odgovaraj mu, ne upuštaj se u to"... Ali izazivalo je reakciju. Zaista sam želio da razgovaram sa tobom, Nik, jer nisam znao šta sam ti uradio. A onda, prije dvije godine, dogodilo se to što se dogodilo u Australiji. Ne bih se vraćao na to, ali bio je to težak period. Ti si se zauzeo za mene i to je bilo veliko iznenađenje. Bio si jedan od vrlo rijetkih kolega na Turu koji je iskoristio svoj glas da me podrži. To nikada neću zaboraviti. Od tog trenutka naš odnos je sve bolji - kazao je prvi reket svijeta.