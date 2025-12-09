Humanost u akciji: Hemofarm u globalnom Danu brižnosti

U okviru globalne akcije Dan brižnosti, koju je po treći put organizovala STADA Grupa, više od 230 zaposlenih u Hemofarmu u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori učestvovalo je u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Ova inicijativa je dio svrhe kompanije da brine o zdravlju ljudi i dodatni je čin podrške zajednicama u kojima STADA posluje.

Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarm Grupe, istakao je da je Dan brižnosti još jedan dokaz brige za zajednicu: „Ponosni smo na naše zaposlene koji svojim postupcima pokazuju šta znači biti odgovoran i solidaran. Dobrovoljno davanje krvi je čin koji spašava živote, a Hemofarm će nastaviti da podržava takve akcije, jer su one u srži naše misije“.



Zaposleni u Hemofarmu u Bosni i Hercegovini organizovali su doniranje krvi u Banjaluci, Sarajevu i Tuzli.