Tradicionalna podrška Raiffeisen banke za tri organizacije

(Sarajevo, 14.01.2026.) – Raiffeisen banka i ove godine donira sredstva po osnovu transakcija izvršenih Mastercard Shopping karticom. Izdvojen je iznos od 49.000 KM, podijeljen na tri jednaka dijela te doniran organizacijama: Srce za djecu koja boluju od raka, Sumero i SOS Dječija sela BiH.

“Kao dobar komšija aktivno se zalažemo za podršku radu organizacija čije su aktivnosti fokusirane na najosjetljivije kategorije društva, nastojeći na taj način unaprijediti uslove u zajednici. Posebno nas raduje što i ove godine možemo uručiti donacije organizacijama kojima na različite načine dajemo doprinos već dugi niz godina, a posebno imajući u vidu plemenitu svrhu njihovog djelovanja. Uključujući se u inicijative koje se bave rješavanjem društvenih pitanja težimo biti pozitivan primjer i drugima, a posebno smo sretni što u okviru ovog projekta naši klijenti korištenjem kartice indirektno doprinose kreiranju boljih uslova za korisnike ove tri organizacije ”, izjavili su ovim povodom iz Raiffeisen banke.

Raiffeisen banka je 2017. godine započela projekat u okviru kojeg izdvaja sredstva u dobrotvorne svrhe za svaku transakciju obavljenu Mastercard Shopping karticom s oznakom Mastercard World. Kada god klijent izvrši plaćanje ovom karticom na POS uređajima Banka izdvaja i donira 0,10 KM od svake izvršene transakcije. Do sada je u okviru ovog projekta ukupno donirano preko 250.000 KM.