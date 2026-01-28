Glavna nagrada “Putovanje iz snova” u rukama sretne dobitnice

Nagradna igra „Učinite putovanje iz snova mogućim“, koju su organizovali Raiffeisen banka i Mastercard, uspješno je završena. Jedna od osam atraktivnih glavnih nagrada – putovanje na Maldive za dvije osobe – pripala je klijentici Hanah Tinjić iz Sarajeva. Pored osam putovanja na Maldive za dvoje, u okviru sedmičnih i finalnog kruga izvlačenja, dodijeljeno je ukupno 140 Raiffeisen potrošačkih kartica vrijednosti od po 1.000 KM.

Glavnu nagradu je zadovoljnoj dobitnici uručio direktor Retail proizvoda Raiffeisen banke, Armin Suljić koji je ovom prilikom istakao: „Zadovoljstvo mi je što smo u okviru ove nagradne igre nagradili veliki broj naših klijenata. Oni najsretniji će zimu provesti na toploj destinaciji, a siguran sam da će i dobitnici potrošačkih kartica uživati u lijepim stvarima. Ujedno, zadovoljstvo mi je što naši klijenti prepoznaju vrijednost korištenja Raiffeisen Mastercard kartica i pogodnosti koje svakodnevna plaćanja čine jednostavnijim”.

“Zaista je teško opisati koliko sam sretna i zahvalna Raiffeisen banci i Mastercardu na pruženoj jedinstvenoj prilici da hladne i tmurne zimske dane zamijenim sunčanim danima na Maldivima. Ova nagrada za mene ne predstavlja samo putovanje, nego ostvarenje velike želje ali i motivaciju da i dalje svakodnevno koristim svoju Raiffeisen Mastercard karticu. Jedva čekam da osjetim toplinu Maldiva i uživam u svakom trenutku tog putovanja“, izrazila je svoje zadovoljstvo sretna dobitnica glavne nagrade, Hanah Tinjić.

U okviru nagradne igre „Učinite putovanje iz snova mogućim“ Raiffeisen banka je imala za cilj da nagradi svoje lojalne klijente koji aktivno koriste svoje Raiffeisen Mastercard debitne i/ili kreditne kartice. Klijenti su imali priliku da svoje redovne kupovine pretvore u vrijedne nagrade i nezaboravna putovanja, a Banka je na ovaj način još jednom potvrdila svoje opredjeljenje ka pružanju kvalitetnih finansijskih proizvoda i usluga uz dodatne vrijednosti.